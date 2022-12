GF Vip, Davide Donadei parla di Chiara Rabbi: "Ha scatenato il panico"

Entrato al GF Vip da pochi giorni, Davide Donadei ha già tirato in ballo l’ex fidanzata Chiara Rabbi.

Il Vippone ha svelato alcuni dettagli del loro rapporto, svelando il motivo per cui l’ha mollata.

Davide Donadei e Chiara Rabbi si sono lasciati da mesi, ma con l’ingresso di lui al GF Vip si è tornati a parlare della loro relazione. Il Vippone ha raccontato a Oriana Marzoli, Luca Onestini, Micol Incorvaia e Nikita Pelizon il motivo per cui ha mollato l’ex fidanzata.

Sembra che la sua folle gelosia abbia giocato un ruolo importante.

Donadei ha raccontato:

“Mi sono lasciato a fine luglio. Se voglio trovare un’altra ragazza? Sono tranquillo, se dovesse arrivare va bene. Non si cerca l’amore. Se voglio una storiella la posso trovare anche fuori. Il vero motivo per cui è finita? Sì perché era molto gelosa. Quindi c’era questa componente, ma poi anche perché era finito il sentimento da parte mia. Sì non c’era più quello che avevamo prima, il sentimento era cambiato. Poi ho capito tutto quando non pensavo più che potesse diventare la madre dei miei figli. Iniziando a pensare questo non aveva più senso andare avanti”.

Davide ha lasciato Chiara quando si è reso conto che il sentimento non era più quello di un tempo.

Ad accelerare la sua decisione, però, è stata la folle gelosia della Rabbi.

Per far comprendere ai coinqulini del GF Vip la gelosia di Chiara, Davide ha raccontato un aneddoto:

“Noi convivevamo, quindi era una cosa importante, ma non si può andare avanti se uno pensa che la donna che ha accanto non sarà la madre dei suoi figli. La nostra non era una storia da week end, non ci vedevamo soltanto il fine settimana. La decisione di chiudere è stata mia principalmente. Se mi fermavano per chiedere una foto io non potevo nemmeno rispondere. Una volta eravamo ad un evento e una ragazzina piccola di 15 anni mi ha chiesto una foto. Mi ha detto ‘ti adoro sei più bello dal vivo’. Io ho risposto con un sorriso e poi ‘grazie’. Ecco, il panico è successo dopo questa scena. Era un ringraziamento e un gesto educato e invece il caos si è scatenato”.