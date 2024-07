Edoardo Donnamaria, volto molto discusso del GF Vip, ha deciso di cancellare il proprio profilo X, commentando la decisione con un lungo post rivolto agli haters.

Edoardo Donnamaria e gli haters dopo il GF

Negli ultimi giorni Donnamaria è stato protagonista di diversi attacchi social: l’odio degli haters si è scatenato da parte di chi non riesce a rassegnarsi alla fine della relazione tra il volto di Forum e Antonella Fiordelisi.

Ad aumentare le offese, l’indiscrezione dell’esperta di gossip, Deianira Marzano, riguardo ad una nuova fiamma del ragazzo:

“Lui vuole però tenerla nell’ombra perché non vuole inserirla in questo tritacarne. No, non è la figlia di Anna Pettinelli, non è conosciuta“.

Edoardo Donnamaria abbandona X

Dopo la storia naufragata con Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria, è tornato single e ha deciso di non aggiornare più i suoi follower sulla sua situazione sentimentale; nonostante ciò tante sono state le offese ricevute in queste ore, addirittura utenti che gli hanno augurato la morte.

“Sono veramente amareggiato dalla cattiveria che gira su questo social, non parlo del mio privato da circa un anno e soprattutto non commento, ma si continua ad alimentare polemiche inventate da soggetti che non sanno nulla“, ha scritto nel suo ultimo post.

Il messaggio rivolto ai fan

Donnamaria decide di abbandonare il suo profilo X affermando:

“Esco di nuovo da sto social di pazzi“

Ha ringraziato i suoi fan per seguirlo per il suo lavoro e non per le chiacchiere da bar. A loro invia un abbraccio, ricordando di seguirlo in TV, radio, Twitch e Spotify, sempre con il sorriso.