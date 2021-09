GF VIP, la confessione di Nicola Pisu sul suo passato: “Ho toccato il fondo”

"Ho toccato il fondo". Lo ha rivelato Nicola Pisu figlio di Patrizia Mirigliani e concorrente della casa del Grande Fratello VIP.

Una storia di sconfitta, di rivalsa, di continue lotte… possiamo definirla così la bellissima storia di Nicola Pisu, figlio della nota organizzatrice di Miss Italia Patrizia Mirigliani e da poco entrato a far parte dei concorrenti della casa del Grande Fratello VIP.

Nel corso di una chiacchierata a cuore aperto con Giucas Casella ha confessato di aver avuto dei problemi in passato con le sostanze stupefacenti e di come sua madre lo abbia salvato denunciandolo. “Ho cominciato una vita nuovissima”, ha dichiarato.

GF VIP Nicola Pisu, “Non tutti ti rimangono accanto”

Nicola Pisu ha analizzato una delle maggiori criticità di chi si trova ad affrontare i problemi di droga ossia la difficoltà per un amico di continuare a rimanere accanto.

“Non tutti ti rimangono accanto, ma lo capisco anche. Perché non è facile stare vicino ad una persona che fa certe cose. Gli amici che ti vedono così e spariscono, adesso infatti me ne sono rimasti 3 o 4 non di più. Sono rimasti quelli veri e gli altri se ne sono andati”.

GF VIP Nicola Pisu, “Ho toccato il fondo”

il concorrente ha poi raccontato l’esatto momento in cui ha toccato il fondo e come è riuscito a riprendere in mano la sua vita: “Per me è stata una vittoria, ma non è stato semplice.

Devo dire che ho toccato il fondo. Quando hai tutto… c’è gente che non ce la fa. Io ho fatto percorsi terapeutici in comunità. Però non ero forzato, lo volevo. Vedevo che perdevo tutto, gli affetti, l’amore”. Ha quindi aggiunto: “Così mi è scattata una cosa ‘ma che cavolo sto facendo?’. In più ho avuto la denuncia di mia madre e mi sono svegliato. Ho amici che ne sono usciti dopo tanti anni, quindi non sono l’unico ad avercela fatta.

Rischi la morte, l’infarto a fare certe scelte di vita. La mia è stata una strada lunga, un tira e molla”.

GF VIP Nicola Pisu, il rapporto con la madre

Ad ogni modo la scelta di dover far fronte alla denuncia del figlio è stata per la madre molto dolorosa. Nonostante ciò si è rivelato essere un bene in quanto il giovane è finalmente riuscito a ripulirsi. Col tempo inoltre anche il rapporto tra madre e figlio è tornato ad essere buono.