GF Vip 6, i primi 15 concorrenti ufficiali: di chi si tratta

Il cast con i primi 15 concorrenti del Grande Fratello Vip è stato confermato: tra loro vi sono anche Aldo Montano e Carmen Russo.

Sono ben 15 i concorrenti confermati per la sesta edizione del Grande Fratello Vip e tra questi vi sono anche Carmen Russo, Aldo Montano e Katia Ricciarelli.

GF Vip 6: i concorrenti

Sono ben 15 i concorrenti confermati dai canali ufficiali del GF Vip e che dal 13 settembre varcheranno la porta della soglia rossa: tra questi vi sono Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Miriana Trevisan, Soleil Sorge, Raffaella Fico, Sophie Codegoni, Gianmaria Antinolfi, le sorelle Hailé Selassie, Carmen Russo, Tommaso Eletti, Giucas Casella e Nicola Pisu.

Inoltre sarebbero stati confermati come membri del cast anche Amedeo Goria e Jo Squillo, mentre al momento sembra da escludersi la possibilità che vi entrino Anna Lou Castoldi (figlia di Morgan e Asia Argento) e Jasmine Carrisi (figlia di Al Bano e Loredana Lecciso). Tra i concorrenti della nuova edizione del programma l’unica che ha personalmente confermato il suo ingresso all’interno dello show è Katia Ricciarelli, che si è detta impaziente di fare questa nuova esperienza.

“Ho accettato perché sono curiosa, controcorrente e voglio portare nella Casa il mio mondo, quello della lirica”, ha dichiarato, e ancora: “Vorrei offrire al pubblico che ama il melodramma, e anche a chi non lo conosce, qualche spunto interessante, senza intaccare il mondo che amo, quello della musica. Il melodramma lo abbiamo inventato noi, fa parte della nostra vita”.

GF Vip 6: gli opinionisti

Per questa sesta edizione capitanata da Alfonso Signorini sono state scelte come opinioniste Adriana Volpe (ex concorrente del GF Vip) e Sonia Bruganelli, conduttrice e moglie di Paolo Bonolis.

Le due hanno sostituito Pupo e Antonella Elia, e proprio l’ex soubrette ha riservato loro una frecciatina infuocata: “Temo che non bastino e che non ce la faranno mai a sostituire me. Adriana è la maestrina e non mi aspetto niente da lei. Non si esporrà mai e cercherà di essere amica di tutti e di mantenere i vari equilibri. Sonia mi sembra molto sveglia e tagliente, ha le carte in regola per essere una brava opinionista”, ha dichiarato.

GF Vip 6: quando inizia

Il Grande Fratello Vip 6 dovrebbe prendere il via dal 13 settembre 2021 e in tanti tra i fan del programma non vedono l’ora di conoscere le novità riguardanti i concorrenti.