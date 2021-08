Katia Ricciarelli sarà al GF Vip 6: “Ecco perché ho accettato”

Katia Ricciarelli sarà una delle nuove concorrenti del Grande Fratello Vip e lei stessa ha spiegato i motivi che l'avrebbero spinta ad accettare.

Katia Ricciarelli ha confermato che sarà una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 6, al via dal 13 settembre sotto la conduzione di Alfonso Signorini.

Katia Ricciarelli al GF Vip 6

Dopo i rumor circolati sulla sua presunta partecipazione al GF Vip 6 negli scorsi mesi, Katia Ricciarelli ha finalmente confermato la notizia e sulle pagine di Chi ha spiegato perché avrebbe accettato di partecipare al reality show, giunto alla sua sesta edizione (la terza condotta da Signorini).

“Ho accettato perché sono curiosa, controcorrente e voglio portare nella Casa il mio mondo, quello della lirica”, ha dichiarato la celebre cantante, e ancora: “Io dico sempre quello che penso, cercando di non offendere nessuno: sono onesta, se qualcuno se la prende mi dispiace, ma bisogna dire la verità e poi sono una che sa difendersi”.

Il reality dovrebbe prendere il via dal 13 settembre e in fanti tra i fan non vedono l’ora di saperne di più.

Insieme a Katia Ricciarelli sembra che tra i nuovi concorrenti vi siano: Anna Lou Castoldi (figlia di Morgan e Asia Argento), Tommaso Eletti (ex volto di Temptation Island), Jo Squillo, Manila Nazzaro, Manuel Bortuzzo, Gaia Zorzi, Soleil Sorge, Gianmaria Antinolfi, Raffaella Fico. Nelle ultime Raz Degan ha invece smentito le notizie riguardanti la sua presunta partecipazione al reality show.

Katia Ricciarelli: la trattativa

Ci sarebbero voluti diversi mesi prima che Katia Ricciarelli si decidesse ad accettare l’idea di prendere parte al GF Vip.

La stessa cantante infatti alcuni mesi fa aveva dichiarato di non essere certa di voler prendere parte al programma: “Per ora sono tutte ipotesi, non ho ancora deciso niente. Devo riflettere e capire se sono pronta spiritualmente. Per ora non c’è niente di vero, me lo hanno proposto ma ancora ci sto pensando. Veniamo tutti da un periodo molto difficile e siamo tutti un po’ per aria. Ho già partecipato al reality La Fattoria [nel 2006, ndr] e devo dire che ho riscosso un discreto successo, vedremo”, aveva dichiarato.

Katia Ricciarelli: la vita privata

Dopo la fine del suo lungo e importante matrimonio con Pippo Baudo Katia Ricciarelli è rimasta single. “Ora vivo sola – ha dichiarato – Mi piacerebbe avere qualcuno così, per tenerci compagnia nei nostri vecchi anni. Con Baudo sono stati 18 anni di matrimonio felice. Poi qualcosa non ha funzionato. Niente tragedie. Se la casa mi cade in testa, io mi sposto…”.