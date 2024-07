Le strade di Giacomo Bozzoli, della compagna e del figlio si sono divise: la donna e il bambino, infatti, sono rientrati in Italia dalla Spagna dopo che la famiglia ha trascorso 10 giorni, dal 20 al 30 giugno, in un albergo nel sud del Paese. Il 39enne rimane in fuga.

Giacomo Bozzoli, compagna e figlio rientrano in Italia: i genitori di lei hanno avvisato i carabinieri

Sono stati i genitori di Antonella, la compagna di Bozzoli, ad avvisare i carabinieri del rientro in Italia della donna con il bambino: i due sono già tornati a Brescia e, in giornata, la donna sarà ascoltata in procura. Fonti giudiziarie hanno spiegato che la compagna, in quanto convivente e legata sentimentalmente al fuggitivo, non risponderà dell’accusa di favoreggiamento. Il rientro dalla Spagna è avvenuto in treno.

Il 39enne prosegue la fuga da solo

Secondo le ricostruzioni, come detto, la famiglia ha trascorso recentemente una vacanza in un albergo a Marbella, in Spagna. Il primo luglio, invece, è risultato registrato, in un altro albergo della stessa località spagnola, solo il passaporto di Antonella mentre Giacomo Bozzoli, probabilmente dopo aver saputo della condanna definitiva all’ergastolo, ha proseguito la fuga, da solo, altrove. Da quella data il nome del 39enne è scomparso dai radar.

