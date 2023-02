Solo congetture per adesso in merito al giallo alla Iulm di Milano, dove una 25enne è stata trovata morta all'università nelle prime ore del mattino

Orrore e giallo alla Iulm di Milano, dove una 25enne è stata rinvenuta morta all’università.

Da quanto si apprende in questi minuti la ragazza, risultata essere una studentessa, è stata trovata senza vita all’interno di uno dei bagni dell’ateneo. Il ritrovamento è avvenuto nelle prime ore del mattino di oggi, primo febbraio, in un locale igienico di una palazzina davanti alla fermata Romolo della metropolitana nella zona sud della città.

Milano, 25enne trovata morta all’università

Ci sono notizie molto scarne sul ritrovamento e sulle dinamiche investigative ma stando ad alcune prime notizie tutte da confermare il corpo della ragazza non presenterebbe evidenti segni di violenza.

In più, secondo quanto sostiene Repubblica, pare che la 25enne sia stata trovata con una sciarpa avvolta intorno al collo.

Una sciarpa attorno al collo del corpo

Ci sono elementi dunque che fanno propendere per la lettura di un gesto volontario quanto tragico ma non ci sono conferme investigative e per adesso si tratta di una congettura nel novero di indagini che stanno vagliando ogni ipotesi. Sul posto sono giunte a razzo unità del 118, l’aliquota Radiomobile dei Carabinieri, la Rilievi e il Reparto investigativo dell’Arma.

L’asseverazione del decesso è stata effettuata dal medico legale che ha relazionato al magistrato di turno.