Un annuncio emozionante sui social

Gianmarco Tamberi, noto altista e campione olimpico, ha recentemente condiviso un post sui social che ha commosso i suoi fan. In questo messaggio, l’atleta ha rivelato il sesso del suo bambino in arrivo, un momento che ha suscitato una grande emozione tra i suoi follower. La foto, che mostra le mani di Tamberi e della sua compagna Chiara Bontempi che toccano un completo da bambina, è diventata virale in pochi minuti, testimoniando l’affetto del pubblico per la coppia.

Un amore duraturo e profondo

La storia d’amore tra Gianmarco e Chiara è iniziata quindici anni fa, quando erano ancora adolescenti. Da allora, i due hanno affrontato insieme numerose sfide, tra cui infortuni e momenti di difficoltà, ma hanno sempre trovato la forza di sostenersi a vicenda. La proposta di matrimonio è arrivata poco prima delle Olimpiadi di Tokyo, e le nozze si sono celebrate a Pesaro nel settembre 2022. Oggi, dopo aver coronato il sogno del matrimonio, la coppia è pronta a intraprendere una nuova avventura: la genitorialità.

Un futuro luminoso per la famiglia Tamberi-Bontempi

Con l’arrivo della loro bambina, Gianmarco e Chiara non vedono l’ora di iniziare questa nuova fase della loro vita. L’atleta ha espresso il suo entusiasmo con parole dolci, affermando: “Non vedo l’ora di vedere una piccola te sgambettare qua e là per casa… Tu e la mamma mi farete impazzire d’amore!”. Questo sentimento di gioia e attesa è palpabile, e i fan della coppia sono entusiasti di seguire il loro viaggio verso la genitorialità. La carriera di Gianmarco, che include una medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo e successi ai Mondiali di Budapest, si unisce a una vita personale ricca di amore e felicità.