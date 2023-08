Giappone, primo sciopero di impiegati in 60 anni ai Grandi magazzini

Primo sciopero per un centro commerciale a Tokyo dal 1962: è successo ai grandi magazzini Sogo&Seibu.

I grandi magazzini Sogo&Seibu di Tokyo sono stati scenario del primo sciopero in 60 anni: circa 900 impiegati saranno fermi oggi, 31 agosto.

Sciopero nei grandi magazzini di Tokyo

Giornata storica quella di oggi – giovedì 31 agosto – per i grandi magazzini Sogo&Seibu di Tokyo, in Giappone: circa 900 dipendenti, infatti, aderiranno ad uno sciopero, supportati da un gruppo sindacale. Secondo una ricerca, l’ultimo sciopero di un grande sindacato che rappresenta i centri commerciali in Giappone, risale al 1962.

Nelle sue dichiarazioni ai giornalisti, il capo del sindacato, Yasuhiro Teraoka, ha chiesto comprensione da parte dei clienti e dei partner commerciali perché «permettessero al negozio di chiudere solo per un giorno», per garantire la sopravvivenza dei grandi magazzini.

Il motivo dello sciopero

L’azienda ha visto una drastica diminuzione del numero delle sedi negli ultimi anni, passando dai 28 punti vendita in tutto il Paese nel settembre 2009, ai soli 10 di quest’anno. Il gruppo dovrebbe essere venduto a breve per una cifra vicina ai 200 miliardi di yen – 1,24 miliardi di euro – ad un gruppo degli USA.

Il sindacato è preoccupato che le mire del fondo statunitense porteranno a un cambio della strategia degli affari, dando priorità alla presenza di partner differenti, con l’inevitabile ridimensionamento della forza lavoro all’interno dei grandi magazzini.