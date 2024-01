Il terremoto di magnitudo 7.6 che ha colpito la scorsa settimana la costa occidentale del Giappone ha causato la morte di 161 persone. A questi vanno poi aggiunti 560 feriti e 103 dispersi: numeri terrificanti che emergono dall’ultimo bollettino che è stato emesso dalle autorità del Paese del Sol Levante.

Terremoto in Giappone, il bilancio delle vittime: le ultime notizie

Il bilancio del terremoto in Giappone è spaventoso e continua ad aggiornarsi in maniera sempre più drammatica. Secondo gli ultimi aggiornamenti, nell’area più vicina ad Ishikawa sarebbero arrivate ormai a 161 le vittime, con altre 560 persone che avrebbero subito delle ferite più o meno gravi. A questi numeri vanno poi aggiunti quelli relativi ai dispersi: altre 103 persone. Le ricerche, fanno sapere le autorità locali, sono ancora in corso, ma è chiaro che più passa il tempo più si assottigliano le speranze di trovare altre persone vive sotto le macerie.

Terremoto in Giappone, il bilancio delle vittime: il meteo

Ma anche l’azione del meteo non aiuta. In questo momento, infatti, la zona del Giappone interessata dal sisma, è colpita da una dura ondata di freddo e da tante precipitazioni (pioggia e neve) che mettono in difficoltà l’intervento dei vigili del fuoco. Le strade sono coperte dal ghiaccio e la viabilità, già molto ridimensionata, rischia di essere del tutto interrotta per grandi momenti della giornata.