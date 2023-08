Il Giappone si prepara al rilascio in mare dell'acqua radioattiva di Fukushim...

Il Giappone si prepara al rilascio in mare dell'acqua radioattiva di Fukushim...

Sono in scadenza i due anni previsti dal governo giapponese per l'attuazione del piano di rilascio in mare dell'acqua radioattiva trattata dalla centrale nucleare di Fukushima: il conto alla rovescia volge al termine