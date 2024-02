Gigi D'Agostino ospite a Sanremo dopo la malattia

Si confessa durante un’intervista al Corriere della Sera Gigi D’Agostino, reduce da un brutto male che lo ha colpito nel 2021, quando ha confessato ai propri fan di stare combattendo una battaglia per la propria salute. Ora il terribile periodo passato è un ricordo e il dj, amatissimo dal pubblico, sarà ospite a Sanremo 2024 sulla nave del Festival della Canzone Italiana.

Gigi D’Agostino dopo la sfida della malattia: “Oggi una seconda vita”

Sono stati mesi molto duri quelli che hanno seguito l’annuncio che Gigi D’Agostino ha fatto ai propri fan nel dicembre del 2021: la sua battaglia contro un brutto male lo ha provato non solo fisicamente, ma anche a livello mentale. Durante un’intervista al Corriere, in risposta a una domanda sulla malattia che l’ha colpito, ha dichiarato: “Preferisco non parlarne. È che già l’ho vissuta male, non solo per il dolore, ma anche perché non amo essere visto come se chiedessi compassione. Fosse per me non avrei mai detto neanche che stavo male”. Ora Gigi D’Agostino è finalmente tornato alla vita di prima dopo aver affrontato il trauma legato a quanto gli è accaduto negli ultimi anni, e dice di essere stato davvero fortunato a poter tornare alla normalità dopo ciò che ha passato.

Il ritorno a Sanremo di Gigi D’Agostino dopo la malattia

Dopo mesi che lo hanno provato sia fisicamente che mentalmente, la proposta di partecipare come ospite sulla nave di Sanremo 2024 è stata accolta con gioia da Gigi D’Agostino che, riguardo alla sua prima esperienza in televisione dice: “Per me è una prima volta, io la tv non sono mai riuscito ad affrontarla a causa della mia timidezza estrema“. A spronarlo è anche l’affetto ricevuto dai tanti fan che non l’hanno mai abbandonato durante i mesi difficili della malattia. Oltre alla partecipazione come ospite al Festival della Canzone Italiana Gigi D’Agostino ammette anche che, per il futuro, non è da escludere una sua partecipazione in gara tra i big. Non resta che aspettare la prossima edizione per vedere se questa nuova sfida potrà diventare realtà.

