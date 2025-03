Dopo il caso della tirata di capelli all’inviata Lavinia Orefici di Quarta Repubblica, il programma Lo stato delle cose, condotto da Massimo Giletti su Rai 3, ha acceso i riflettori su un nuovo episodio che vede protagonista Romano Prodi in un momento di tensione e che sarà in onda lunedì 31 marzo.

Romano Prodi e il gesto che non è passato inosservato

La reazione con la giornalista ha nel frattempo acceso il dibattito sul suo modo di relazionarsi con gli interlocutori, e in merito a ciò Romano Prodi ha cercato di spiegare il suo comportamento: “Il gesto che ho compiuto appartiene a una mia gestualità familiare. Mi sono reso conto, vedendo le riprese, di aver trasportato quasi meccanicamente quel gesto in un ambito diverso. Ho commesso un errore e di questo mi dispiaccio. Ma è evidente dalle immagini e dall’audio che non ho mai inteso aggredire né tanto meno intimidire la giornalista”. Oltre al caso recente, il quotidiano La Verità riporta un ulteriore episodio avvenuto nel 2014, tornato di attualità alla luce di quanto accaduto con l’inviata di Quarta Repubblica. La vittima stavolta sarebbe stato un giornalista, che Prodi avrebbe afferrato per le guance a seguito di una domanda scomoda.

Il video del diverbio

A Lo stato delle cose, Giletti inoltre mostra “immagini esclusive” di un altro presunto scatto di rabbia di Prodi risalente a due anni fa. Nel video, l’ex premier avrebbe avuto un acceso diverbio con un barista, cha avrebbe fatto una battuta sulla “deriva” della politica italiana. Immediata la reazione di Prodi, che avrebbe risposto malamente al barista prima di lasciare il locale. Per fare luce sulla vicenda, in studio sarà presente lo stesso barista, pronto a raccontare la propria versione dei fatti. Sul tema discuteranno anche Vladimir Luxuria e Francesco Storace.