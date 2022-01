Giochi invernali Pechino, Malagò:ciò che conta è che si faranno

Roma, 18 gen. (askanews) – “Quello che conta è che le Olimpiadi ci saranno e si faranno”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, parlando a margine della Giunta dei Giochi Olimpici invernali in programma a Pechino dal 4 al 20 febbraio.

“Era abbastanza scontato, quello che conta è che le Olimpiadi ci saranno e si faranno: tu e la tua categoria, nei mesi antecedenti a Tokyo, ogni settimana ci chiedevate ‘Si fanno le Olimpiadi?’ e qui siamo all’ennesima potenza di quello che era il tema ovviamente di Tokyo.

Su questo ringraziamo il comitato organizzatore che ha mantenuto gli impegni, soprattutto per i tecnici e gli atleti che mi chiamano tutti i giorni Poi è chiaro che non è una bella cosa ed è triste se ci dovessero essere gli spalti vuoti, però io penso che i cinesi invitano, faranno venire qualcuno Non so con quale criterio, ma quello che conta è che siamo arrivati e siamo a ridosso dell’evento”.

“Nei numeri siamo abbastanza analoghi a quello che è stato fatto in Corea.

Anche questo weekend, se avete visto, sia nel ghiaccio che nella neve tante atlete e atleti sono andati a medaglia sui podi. Poi, quando vinci una gara di quattro centesimi oppure allo sprint prendi un bronzo per 10 mm, insomma sei legato a mille fattori. Abbiamo visto anche uno slalom dove uno partendo dalla 29 esima posizione ha vinto ti fa capire che insomma, in particolare negli invernali, ne vedremo delle belle. Dobbiamo migliorare quel numero, ma il tema sono gli ori, come sempre”.

“Sicuramente siamo consci, ed è anche umano, che gli italiani si aspettano di continuare a fare bene”.