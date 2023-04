Turista italiano precipita da 30 metri e muore: tragedia in Giordania

Tragedia a Petra, in Giordania, dove un turista italiano ha perso la vita in seguito ad una caduta da 30 metri. L’uomo, originario di Torino, è scivolato mentre stava percorrendo un sentiero chiuso al transito nel sito archeologico. Il fatto, come riportano media locali, sarebbe avvenuto ieri, 21 aprile.

Il quadro della tragedia, con il passare delle ore, si sta facendo più nitido. L’uomo infatti, come ricostruito da SkyTg24, si trovava da solo in viaggio nel Paese. L’incidente sarebbe avvenuto mentre si trovava in visita presso il noto sito archeologico, una delle mete più frequentate dai visitatori.

Immediatamente dopo la caduta, il 30enne torinese sarebbe stato raggiunto dai soccorsi, che l’hanno trasportato in ospedale. A nulla però è servita la corsa dei sanitari, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, avvenuto a causa delle ingenti ferite riportate nella caduta.

La polizia ha aperto un’indagine ed è stata disposta l’autopsia sul corpo del turista italiano, di cui al momento non si conoscono ancora le generalità. La famiglia è stata informata ed è in costante contatto con l’ambasciata italiana ad Amman.