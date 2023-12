Milano, 27 dic. (askanews) – “Io non ho mai detto in Parlamento nè in sede europea nè altrove che l’Italia avrebbe ratificato il Mes. Ho letto cose assurde e false”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, rispondendo ad una domanda in Commissione bilancio della Camera. “Il Mes non è né la causa nè la soluzione ai nostri problemi. Il nostro problema non è il Mes ma è il debito che deve essere tenuto sotto controllo o il nostro Paese non ce la fa”.