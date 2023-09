Novità in arrivo per Giorgia Meloni: il premier cambia casa, ha comprato una villa con piscina da oltre un milione di euro.

Cambia casa Giorgia Meloni: a circa un anno dalla vittoria delle elezioni e dall’inizio della sua avventura da premier, la leader di Fratelli d’Italia ha deciso di effettuare un upgrade della sua abitazione, regalandosi una villa da 350 metri quadrati con piscina, al Torrino.

Giorgia Meloni cambia casa: quanto costa la nuova villa con piscina e quanto è grande

La villa si trova nel quartiere in cui Meloni vive dal 2017, anno in cui ha lasciato la sua tanto amata Garbatella. Il preliminare di acquisto della villa è stato firmato lo scorso 31 marzo mentre il 5 giugno ha venduto per 650 mila euro quella che è la sua attuale abitazione, per trasferirsi.

La nuova dimora del premier ha un costo di 1 milione e 100 mila euro per 15,5 vani catastali. Sarà composta da due soggiorni da 70 metri quadrati ognuno distribuiti sui due piani dell’abitazione, una cabina armadio da 14 metri quadrati e una cucina da 33 metri quadrati.

Il trasloco

A riferire la notizia è stato Il Fatto Quotidiano che ha anche precisato che la leader di FdI ha già versato 300 milioni di euro mentre i restanti 800 mila verranno versati in futuro, probabilmente tramite un mutuo, e solo dopo che i proprietari avranno ultimato tutti i lavori di manutenzione straordinaria.

Per quanto riguarda la nuova villa della Meloni, situata poco distante dal Raccordo Anulare, sarà dotata anche di un impianto fotovoltaico da 20W e di un impianto termico ibrido da 46 kW.

A completare il quadro della lussuosa abitazione, infine, si sono un immenso giardino di 100 metri quadrati dotato anche di piscina da 9 metri per 3,5, profondità di 1,5 metri e capienza pari a 47 mila litri. Il trasloco dovrebbe partire già il prossimo 30 settembre.