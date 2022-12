Giorgia Meloni: ecco dove sarà il 23 dicembre secondo Dagospia

Secondo Dagospia Giorgia Meloni il 23 dicembre andrà a visitare la base di Erbil, nel Kurdistan iracheno, e quella di Baghdad.

Si ipotizza che l’intenzione della premier sia quella di “portare gli auguri di Natale al contingente italiano che conta mille militari e trecento tra mezzi terrestri e aerei, dove il generale Iannucci è al comando della missione Nato”. La conferma sembra essere arrivata da Palazzo Chigi. Ad accompagnare Meloni dovrebbero esserci il senatore Giovanbattista Fazzolari e il ministro della Difesa Guido Crosetto. In realtà l’indiscrezione del viaggio del presidente del Consiglio in Iraq non è affatto nuova.

Giorgia Meloni in Iraq? Lo si sapeva già

Il possibile viaggio di Meloni in Iraq era, a diver il vero, una voce di corridoio già filtrata nelle ultime settimane, seppur con diversi dubbi. Come fa notare Libero, il segnale è ancora più forte visto il momento politico, in quanto dovrebbe arrivare nelle ore “in cui alla Camera si starà approvando la finanziaria”.

La maggioranza lavora sulla manovra

Al momento la maggioranza sta affrontando l’argomento relativo alla manovra.

La posta in gioco è molto alta, in quanto la decisione finale sulla questione segnerà non solo l’assetto dell’attuale esecutivo, ma il futuro dell’intera Italia. Come se non bastasse, Meloni sembra essere alle prese con dei problemi, forse di natura fisica, che non le hanno permesso di presidere il CdM lo scorso 21 dicembre, facendole inoltre slittare la sua intervista a Porta a Porta.