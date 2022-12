Luigi Di Maio "ex" politico? C'è un caso-Wikipedia che tocca il tema

Subito dopo la sconfitta alle elezioni del 25 settembre Luigi Di Maio per alcuni è diventato un "ex" politico C'è un caso-Wikipedia che affronta il tema

Il già ministro degli Esteri viene indicato nelle sue esperienze ma qualche biografo ha usato il passato. Secondo il quotidiani sono ormai giorni che grazie alla formula “free” di Wikipedia “va in scena un vero e proprio dibattito tra gli utenti che modificano le voci dell’enciclopedia online gratuita”.

Insomma, c’è chi definisce Di Maio “ex” e chi no e chi già lo qualifica con il suo nuovo ruolo in itinere di papabilissimo inviato Ue nel Golfo Persico.

Di fatto Di Maio di qualificche istituzionali e politiche non ne ha poche: deputato, vicepresidente della Camera, capo politico del Movimento 5 Stelle, vicepremier, ministro del Lavoro, dello Sviluppo economico, degli Affari esteri, leader di “Impegno” e poi non eletto a seguito delle disastrose elezioni del 25 settembre come segretario nazionale di Impegno civico.

La batosta elettorale e i “biografi impazziti”

E dopo quei fatti politicamente luttuosi Libero spiega che “i biografi del web modificano la sua pagina: Luigi Di Maio è ‘un ex politico italiano’.

Lo stesso giorno qualcuno cancella e riscrive ‘disoccupato e percettore del reddito di cittadinanza’” Poi la chiosa del quotidiano che non è mai stato molto “amico” dell’ex ministro: “Sberleffi di internet che subito vengono eliminati per ridare spazio alla descrizione precedente”.