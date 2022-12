Oroscopo 2023, Branko fa una profezia a Giorgia Meloni: "Accadrà a maggio"

L’astrologo Branko si sta occupando dell’oroscopo 2023 e ha fatto una previsione a Giorgia Meloni.

A suo dire, la premier vivrà un periodo difficile fino a maggio, poi accadrà qualcosa di esaltante.

Branko non ha alcun dubbio: l’oroscopo 2023 di Giorgia Meloni promette bene. La premier vivrà parecchi problemi fino a maggio, poi la sua strada sarà in discesa. Diverso il discorso per Matteo Salvini, Renzi e i politici del Pd. Un avvertimento anche su Zelensky, che ha un oroscopo “inquietante“.

L’oroscopo 2023 di Branko su Giorgia Meloni, pubblicato sul settimanale Chi, recita:

La presidente del Consiglio, quindi, dovrà essere brava a cogliere i segnali che le arrivano dal cielo.

Quali sono i segnali a cui dovrà fare attenzione la Meloni? Branko scrive:

“Per cominciare, Saturno chiude il suo tragitto in Acquario per entrare in Pesci e Plutone entra in Acquario dopo 248 anni. È il primo, vero segnale dell’inizio dell’Era dell’Acquario che secondo alcuni esperti sarebbe iniziata il 1° gennaio 2000, ma che di fatto comincia invece quest’anno. E non in gennaio, ma dopo il 7 marzo, quando si delinea il nuovo quadro astrale. La congiunzione Saturno-Nettuno ci riporta al passaggio precedente tra il 1845-1849, gli anni della grande carestia in Irlanda e dell’esodo degli irlandesi verso l’America. L’Europa deve prepararsi all’arrivo in massa di nuovi migranti accettando la severa lezione di Saturno che ci toglierà più di una illusione”.