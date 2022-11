Sulla manovra appena presentata dall’esecutivo Giorgia Meloni dice la sua ancora una volta e scrive sui social: “Orgogliosa del nostro lavoro”.

Secondo la premier si tratta di una legge di bilancio che punta alle priorità degli italiani. Ha scritto la Meloni in ordine alla misura economica cardine che dovrà tracciare la condotta dell’Italia: “Sono orgogliosa del lavoro di questo Governo e di una Manovra scritta in tempi record e del lavoro di questo governo”.

Meloni: “Orgogliosa del nostro lavoro”

E sui suoi account social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha voluto anche ribadire che quella presentata è una “legge di bilancio che bada al sodo”.

In più, lo strumento economico programmatico di cui il governo ha dotato l’Italia a parere della presidente del Consiglio dei Ministri “offre una visione sulle priorità economiche“.

“Favorire la crescita ed aiutare i fragili”

E ancora, per Meloni lo scopo, scopo raggiunto, era “favorire la crescita, aiutare i più fragili, investire nelle famiglie, accrescere la giustizia sociale, sostenere il nostro tessuto produttivo, scommettere sul futuro”. La chiosa della premier in carica è stata ottimista e nevrile come la sua indole: “Questa la nostra ricetta per ridare forza e visione all’Italia.

Avanti a testa alta”.