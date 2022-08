Giorgia Meloni, ospite di Radio Montecarlo, ha parlato di presidenzialismo. La leader di Fratelli d'Italia ha scatenato i social.

Giorgia Meloni: “Il presidenzialismo è una riforma seria delle nostre istituzioni”

“Vediamo finalmente gli italiani esprimersi, dopo governi che sono passati sulla loro testa, stiamo facendo campagna elettorale senza fare promesse che non possiamo realizzare, è il caso di dire come stanno le cose, partendo dai dati reali” ha dichiarato Giorgia Meloni, ospite di Radio Montecarlo.

“Noi ci concentriamo molto sulla questione economica, sui bisogni di aziende e lavoratori, la sinistra ha sostenuto le grandi concentrazioni invece” ha aggiunto. “Tra le cose che abbiamo in testa penso al presidenzialismo, a una riforma seria delle nostre istituzioni, che diventa anche un tema economico, la totale assenza di continuità è anche un problema per gli investitori e per la nostra credibilità internazionale” ha dichiarato la leader di Fratelli d’Italia.

Sulla sua pagina Facebook, Giorgia Meloni ha pubblicato un post in cui ha citato Luca Ricolfi, sociologo e politologo, docente di Analisi dei dati dell’Università di Torino.

presidente della Fondazione Hume. “Un grandissimo Luca Ricolfi mette in luce, punto per punto, tutte le contraddizioni e l’incoerenza del partito di Letta” ha dichiarato la leader di Fratelli d’Italia, allegando cià che ha affermato il sociologo in un’intervista a ItaliaOggi.

La reazione del web

Il post di Giorgia Meloni ha ricevuto moltissimi commenti. “Ricolfi, uomo di sinistra ma intellettualmente onesto. Chapeau!” ha scritto un utente. “E pensare che ci saranno molti che ragionano ancora con il fazzoletto rosso al collo che li voteranno, convinti che il Pd sia dalla loro parte!” ha scritto un altro utente.

“Conoscevo una persona, brava ed onesta, ma fortemente ingenua. Era il segretario del Pci di un comune di 15.000 abitanti. Un giorno in sezione disse: ‘Qui esiste il massimo della democrazia ma si fa quello che dico io’. Nella mia esperienza ho visto come la sinistra tratta i soggetti interni critici (…). Ecc… la sinistra è un mondo triste ed approfittatore che delle persone non gliene frega proprio niente” ha aggiunto un utente.