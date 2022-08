L’ intervista di Giorgia Meloni a Fox News: anche il suo inglese diventa un caso

Nel corso dell'intervista di Giorgia Meloni con un inglese abbastanza fluente, due esitazioni hanno catturato l'attenzione dei media italiani

La recente intervista di Giorgia Meloni al centro dell’attenzione, non solo per il contenuto. Tra chi sottolinea il suo inglese abbastanza fluente e chi due attimi di indecisione, anche la forma diventa un caso.

L’intervista per Fox News

La recente intervista di Giorgia Meloni rilasciata all’emittente statunitense Fox News è stata oggetto di molte attenzioni, Innanzitutto per il contenuto. La leader di Fratelli d’italia infatti ha parlato dell’eventualità di essere eletta nel ruolo di prima presidente del Consiglio della storia del nostro Paese, una carica che, qualora dovesse essere confermata dall’esito delle votazioni, potrebbe costituire un onore e al contempo “un grande onore ma anche un fardello” per la situazione difficile che sta affrontando il Paese.

Dal contenuto alla forma

Capita però che nell’ambito di una campagna elettorale concentrata nei pochi giorni che separano le vacanze degli italiani dall’appuntamento elettorale, anche la forma rappresenti motivo di dibattito. Ecco dunque che anche l’inglese di Giorgia Meloni è stato oggetto di attenzioni da parte dei media e ovviamente, dei social. La prova la offre google: accanto a Meloni, nel celebre motore di ricerca tra le prime posizioni troviamo affiancata la parola “inglese”.

L’inglese di Giorgia Meloni

C’è dunque chi evidenzia l’inglese fluente della leader di Fratelli d’Italia – come ad esempio Dagospia – e chi invece sottolinea con ironia la sua esitazione in due distinti momenti dell’intervista. Giorgia Meloni si è infatti corretta in un paio di occasioni: “Come si dice?“, ha chiesto sorridendo mentre rispondeva sulla crisi economica e sulla dipendenza dell’Italia dal gas russo.

Tanto è bastato per suscitare l’ ironia di alcuni media e ovviamente dei social – un trattamento a dir la verità toccato in passato all’inglese della maggioranza dei leader politici italiani – come ad esempio nel caso del tweet di Piero Raffa che scrive: ” Su ‘no, present ‘nsedice” sono caduto dalla sedia”.

Anche se lo stesso poi puntualizza con un successivo tweet che ” Per il resto, guardando tutta l’intervista, l’inglese di Meloni è migliore di quello di molti altri politici italiani”.

Il giornale “Affari Italiani” invece lascia il giudizio ai lettori, me ttendo a confronto la performance di Giorgia Meloni alla Fox con quelle di altri politici italiani – Renzi, Draghi e Berlusconi – con altrettanti video diventati poi virali come li celebre “shock” di Matteo Renzi.

(Immagine di repertorio)