Proprio nel giorno delle conclusioni del mandato esplorativo di Fico, su Twitter è diventato virale l’hashtag #Renzipretendecose

È accaduto nelle ultime ore, proprio nell’ultimo giorno del mandato esplorativo che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha affidato al Presidente della Camera Roberto Fico. Su Twitter sono volate frecciatine e battute più o meno sarcastiche nei confronti del Leader di Italia Viva Matteo Renzi facendo riferimento, nemmeno in maniera troppo velata alla crisi che Italia Viva ha attraversato con la dimissioni delle sue due ministre Bonetti e Bellanova.

Nel giro di poche ore infatti l’hashtag #Renzichepretendecose è diventato virale su Twitter scatenando le reazioni di utenti più o meno noti ad iniziare dalla giornalista Selvaggia Lucarelli che ha canzonato Renzi con una nota canzone di Battiato: “Conte a Renzi: “Che altro vuoi?”. “Voglio vederti danzare. Come le zingare del deserto. Con candelabri in testa. O come le balinesi nei giorni di festa”.

Renzi, spopola su Twitter l’hashtag #Renzichepretendecose

“Il Papa ha fatto il suo tempo, va sostituito”, “Una Dune Buggy rossa con cappottina gialla”, “Bicamerale con bagno e angolo cottura…..e vista mare, va!”. Questi sono solo alcuni degli esempi di post su Twitter su Matteo Renzi proprio al termine del mandato esplorativo di Roberto Fico. Nel giro di poche ore è diventato infatti popolarissimo l’hashtag #Renzichepretendecose contenente riferimenti più o meno ironici o ancora sarcastici sull’esito di questa Crisi di Governo scatenata dalla dimissione di due ministri di Italia Viva.

Dalla stella sulla Walk of fame passando per Mister Bean, il Monte Rushmore o ancora Renzi vestito con la giacca di pelle in stile Fonzie molti sono i riferimenti e i post dedicati al Leader di Italia Viva.

