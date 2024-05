Governo: Renzi, 'per Giorgia nostri 80 euro netti erano marchetta elettorale, da lei 100 lordi'

Governo: Renzi, 'per Giorgia nostri 80 euro netti erano marchetta eletto...

Roma, 6 mag. (Adnkronos) – "Giorgia Meloni per anni ha attaccato gli 80 euro del nostro governo definendoli una marchetta elettorale. Una mancia. Adesso che è lei a Palazzo Chigi, ha annunciato un provvedimento che ha pomposamente definito i 100 euro. Seguitemi perché anche questa è enorme. Nella comunicazione appare che Meloni batte Renzi perché Meloni dà 100 euro e Renzi 80. Ma notate le differenze: i 100 euro di Giorgia sono lordi, i nostri netti; i 100 euro di Giorgia sono annuali, i nostri mensili; i 100 euro di Giorgia sono per determinate categorie sotto una certa soglia, i nostri per tutti quelli sotto soglia; i 100 euro di Giorgia sono attivabili a richiesta, i nostri automatici". Così Matteo Renzi sulla e-news.

"La Meloni – prosegue – è cintura nera di slogan e populismo. Chiamatela pure Giorgia anziché Presidente. Ma domandatele perché pensa che siamo tutti così creduloni da credere alle sue scenette. Noi siamo diversi. E lo rivendichiamo. Soprattutto in vista di queste elezioni Europee".