Giorgia Meloni illustra le strategie del governo per il 2026

Durante la conferenza stampa di inizio anno, Giorgia Meloni ha avuto l’opportunità di delineare le priorità del governo e di fornire un aggiornamento sui temi di maggiore rilevanza per la politica interna. Le questioni trattate hanno spaziato dalla sicurezza e giustizia, alle riforme della legge elettorale, fino ai rapporti con le istituzioni e i partner di governo.

Sicurezza come priorità fondamentale

Un argomento centrale affrontato dalla premier è stata la sicurezza, definita insieme alla crescita come uno degli obiettivi principali per l’anno in corso. Meloni ha riconosciuto i progressi realizzati dal governo, ma ha sottolineato che c’è ancora molto lavoro da fare: “Anni di lassismo non si superano facilmente. Quest’anno deve segnare un cambio di passo significativo nella sicurezza”. Ha menzionato le numerose iniziative messe in campo e ha promesso ulteriori provvedimenti, tra cui misure specifiche contro le baby gang, una realtà che definisce “fuori controllo”.

Iniziative in fase di studio

Meloni ha anticipato alcune delle misure che saranno adottate, come il divieto di possesso di armi da taglio, sanzioni per chi agisce con il volto coperto, e restrizioni sulla vendita online ai minori. Ha anche fatto un appello alla collaborazione tra le istituzioni, affermando: “Per garantire la sicurezza, è fondamentale che governo, forze dell’ordine e magistratura lavorino in sinergia”. Ha criticato aspramente la magistratura, avvertendo che la loro azione deve essere allineata con gli sforzi del Parlamento per non vanificare i risultati ottenuti.

Giustizia e riforma elettorale

Un altro tema di grande rilevanza trattato da Meloni è stato quello della giustizia. Ha respinto le accuse di voler delegittimare la magistratura, ma ha criticato la campagna dell’Associazione Nazionale Magistrati contro il referendum sulla giustizia. “Mi infastidisce che ci si opponga a riforme necessarie”, ha commentato, affermando che è essenziale rimanere focalizzati sui problemi reali.

In merito alla riforma della legge elettorale, la premier ha confermato che il governo è aperto al dialogo con le opposizioni, ma che non esclude di procedere con un voto a maggioranza se non si raggiunge un accordo. Ha invitato direttamente la segretaria del PD, Elly Schlein, a sostenere un sistema proporzionale con premio di maggioranza, sostenendo che questo potrebbe garantire stabilità e una maggiore governabilità.

Il valore del consenso popolare

Meloni ha sottolineato l’importanza di restituire potere agli elettori, affermando: “È cruciale che i cittadini abbiano un potere reale, affinché chi ottiene più voti possa governare senza interferenze politiche”. Ha ribadito la solidità della maggioranza di governo, escludendo scenari di tensione interna e affermando che non ci sono rischi per l’esecutivo.

Relazioni internazionali e crisi geopolitiche

La conferenza ha toccato anche temi di politica estera, con Meloni che ha espresso la sua posizione riguardo all’invio di armi in Ucraina. Ha affermato che è necessario un approccio di deterrenza per garantire la pace e ha criticato posizioni interne che si oppongono all’invio di supporto militare. “Le Forze armate sono fondamentali per costruire la pace”, ha dichiarato, aggiungendo che le critiche provenienti da alcuni membri della maggioranza sono inaccettabili.

Riflessioni sulla strategia internazionale

In merito alla questione dell’Ucraina, Meloni ha suggerito che l’Europa dovrebbe considerare la possibilità di dialogare con la Russia, seguendo un approccio unitario per non favorire le divisioni. Ha anche accennato alla situazione in Gaza, evidenziando l’impegno dell’Italia nel contribuire a un piano di pace e nella cooperazione con le autorità locali.

In conclusione, la conferenza ha fornito un quadro chiaro delle intenzioni del governo Meloni per affrontare le sfide del nuovo anno, con un forte focus su sicurezza, giustizia e riforme necessarie per il Paese.