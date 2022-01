Giorgia Meloni positiva al Covid durante le feste: “Già guarita, solo qualche linea di febbre”

La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni avrebbe contratto il Covid durante le festività natalizie: paucisintomatica, sarebbe guarita all'inizio

Durante le feste di Natale Giorgia Meloni sarebbe risultata positiva al Covid. A riportarlo è l’Adnkronos precisando che la leader di Fratelli d’Italia avrebbe contratto il virus in forma leggera riportando qualche linea di febbre per poi negativizzarsi all’inizio di gennaio una volta ripresa l’attività parlamentare.

Giorgia Meloni positiva durante le feste

Ci sarebbe dunque anche lei tra i milioni di italiani che tra Natale e l’Epifania sono rimasti contagiati dal Covid, complici le riunioni familiari e l’alta contagiosità della variante Omicron. Per il momento la diretta interessata non ha ancora confermato l’indiscrezione la quale non ha precisato se siano risultati positivi anche il compagno, la figlia o altri parenti. Alla ripresa delle attività del Parlamento, la Meloni era comunque già negativa come dimostrato dalla sua presenza tanto a Montecitorio quando ai vertici del centrodestra convocati per confrontarsi sull’elezione del prossimo Capo dello Sato.