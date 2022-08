“Giorgia può farlo”: Silvio Berlusconi incorona la Meloni premier

Perché oggi Silvio Berlusconi ha incoronato Giorgia Meloni premier: il fondatore di FI ne ha riconosciuto peso elettorale e qualità politiche assolute

Silvio Berlusconi incorona Giorgia Meloni in una intervista rilasciata a Il Tempo e il leader di Forza Italia spiega, anzi, ribadisce che la collega di FdI ha assolutamente l’autorevolezza per guidare il governo. Ovviamente quell’autorevolezza la Meloni la porebbe mettere in atto in caso la coalizione di centrodestra vincesse le prossime elezioni politiche del 25 settembre, scenario questo che i sondaggi di più parti sembrano comunque accreditare sempre di più.

Silvio Berlusconi incorona la Meloni

Insomma, che si possa vincere è molto probabile e chi ci sia qualcuno pronto per quando si sarò vinto lo ha chiarito proprio lui, il Cav. L’intervista del leader azzurro a Il Tempo ha aperto anche due precisi spiragli sulla campagna elettorale di Forza Italia in queste ultime settimane che separano gli italiani dal voto politico. In quella intervista infatti Berlusconi ha confermato la volontà di aprire le porte del suo partito a “figure autorevoli della società civile”.

Pesca esterna per i ministeri?

Che significa? Che in caso di vittoria ci saranno ministri pescati non nel Parlamento e il passaggio è importante. Perché? Perché il partito ha problemi con le candidature e ha già di suo molti “big” che resteranno senza incarico a volto finito. E il secondo step? Quella di Berlusconi sarà una campagna molto televisiva e social, mentre le tappe “on the road” toccheranno alla Meloni ed a Matteo Salvini che hanno fitte agende elettorali.