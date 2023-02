Giorgio Trabaldo chi è? qual è la sua storia? E quanto guadagna…

Classe ‘98, originario di Torino e laureato in amministrazione aziendale. Alto 1.75m , pesa 65kg ed è molto sportivo.

Il suo anno migliore? Il 2020, quando in piena pandemia è riuscito a sfruttare le vendite online per triplicare il suo fatturato. A quanto pare però, raggiungere il 300% non è stato un traguardo per Giorgio Trabaldo, più una tappa nella sua strada imprenditoriale che è solo agli inizi, ma promette bene, molto bene.

Amante dei soldi, del fare impresa , delle sue esperienze di vita quotidiana e in ambito marketing, il giovane imprenditore non ne fa mistero. A fargli da diario personale aperto al pubblico, l’account Instagram e quello su Youtube, dai quali straripano video educativi e pieni di valore, in grado di spronare suoi coetanei (e non) a muoversi, fare qualcosa per migliorare se stessi, non rimanere statici e vivere (davvero) la vita dei propri sogni.

Sarà il marchio della sua generazione, più aperta e portata alla condivisione delle precedenti, ma Giorgio Trabaldo per sé non tiene nulla, dai successi agli how-to per arrivare a guadagnare. O “A fare tanti soldi, vecchio mio!”, come si rivolge alla sua community.

Costantemente in giro per il mondo, invitato a manifestazioni da milioni di partecipanti e ospite di youtuber da milioni di follower, influencer, imprenditori dall’occhio lungo che hanno già compreso il valore e il potenziale di quello che, sulla carta, è un ragazzo di 24 anni.

“Tutto questo successo, nel giro di qualche anno… ma come avrà fatto?” si chiede la vecchia guardia. Quell’imprenditoria italiana che i segreti li tiene tutti per sé perché occhio, a far andare avanti i giovani si rischia di guadagnare sempre meno.

Ma Giorgio Trabaldo di segreti ne ha davvero pochi: ama il rosa, gli piacciono indistintamente persone e animali e ha un motorino che chiama Jessie. E poi lavora, e tanto (anche 18 ore al giorno), ma mai dallo stesso posto. Preferisce vivere al massimo, mentre aiuta gli altri a fare lo stesso.

‘Risolvo problemi’ ama dire Giorgio. Tra consulenze private, meeting con aziende terze e eventi a cui viene chiamato a parlare, Giorgio è focalizzato sul migliorare drasticamente le perfomance di coloro con cui lavora.

E qui, altra nota dolente: “…ma quanto guadagna uno così, per andarsene sempre in giro in macchine di lusso e case mozzafiato?”

C’è chi glielo ha chiesto davvero, a bruciapelo, senza farsi problemi. Capita, quando parli in modo schietto – come fa Giorgio al suo pubblico – succede che qualcuno si senta in diritto di fare domande che hanno più l’odore delle chiacchiere da bar e del farsi i fatti altrui.

Ma quando succede, Giorgio guarda il suo interlocutore dritto negli occhi, sfodera un sorriso tutto ironia e risponde:

“Il punto non è quanti soldi guadagno…il punto è che problemi risolvo alle persone e aziende… ‘che non è roba da poco, vecchio mio!”

Detto questo, sappiamo da fonti certe, che con la sua organizzazione di vendita, che ormai conta più di 5000 persone, ha generato oltre 22 mln di fatturato nello scorso anno, incassando personalmente cifre anche superiore ai 200.000 euro/mensili dal suo modello di business primario.

Esattamente, questo è Giorgio Trabaldo, 24 anni, e una vita tutta da scoprire.

Per chi volesse saperne di più: https://instagram.com/giorgiotrabaldo?igshid=YmMyMTA2M2Y=