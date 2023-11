In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, Gino Cecchettin, il padre di Giulia, è tornato a far sentire la sua voce. L’uomo ha pubblicato un importante post su Facebook in cui lancia un appello a tutte le donne: “Parlate, denunciate, fidatevi!”

Violenza sulle donne, l’appello del padre di Giulia Cecchettin

Pubblica un fiocco rosso, il simbolo contro la violenza di genere, e scrive poche ma eloquenti parole il padre di Giulia Cecchettin in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Parole che assumono un valore ancora più importante se a pronunciarle è qualcuno che ha vissuto da pochi giorni una tragedia sulla pelle della propria figlia. “Parlate, denunciate, fidatevi!” – è l’appello che Gino Cecchettin sente di poter gridare a tutte le donne del mondo, attraverso i suoi profili social.

Il ritorno in Italia di Filippo Turetta

Nel frattempo, proprio oggi è il giorno fissato per il ritorno in Italia di Filippo Turetta: il ragazzo sarà estradato nel nostro Paese e atterrerà a Venezia poco dopo mezzogiorno. Turetta dovrebbe poi essere accompagnato nel carcere di Verona, dopo che per una settimana è stato incarcerato ad Halle, in Germania.