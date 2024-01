Oggi, 27 gennaio, ricorre il Giorno della Memoria, per ricordare lo sterminio degli ebrei per mano dei nazisti. Le vittime della Shoah e delle leggi razziali, vengono ricordate in questo giorno da oltre 20 anni e con loro, anche chi ha rischiato la vita per proteggerle e i militari e politici italiani che vennero deportati nella Germania nazista.

Il Giorno della Memoria

Parliamo oggi del capitolo più doloroso della storia non solo italiana ma internazionale. Un monito per le nuove generazioni e un ricordo per le vecchie.

Una macchia indelebile per l’umanità che tale deve rimanere affinché non si verifichino più crimini d’odio.

Il 27 gennaio è il Giorno della Memoria, per ricordare le vittime della Shoah. La ricorrenza internazionale commemora le vittime dell’Olocausto e il giorno è questo perché nello stesso del 1945 le truppe dell’Armata Rossa liberarono il campo di concentramento simbolo di questi orrori, quello di Auschwitz.

Tante le iniziative di oggi per ricordare e onorare chi ha perso la vita ma anche chi la lottato rischiando di morire per salvare le persone discriminate.

Fra queste, le celebrazioni che ogni anno si tengono al Quirinale in presenza del capo dello Stato e dei ministri.

Le celebrazioni del Giorno della Memoria al Quirinale

“Ci ostiniamo a rimanere fiduciosi nel futuro dell’umanità. Nella convinzione profonda che un futuro intriso di intolleranza, di guerra e di violenza, non sia il desiderio iscritto nelle coscienze delle donne e degli uomini”, queste le parole di Sergio Mattarella.

Alla cerimonia erano presenti tutti i ministri del governo Meloni. Prima c’è stato un filmato di Rai Storia, poi la toccante testimonianza di un sopravvissuto, Sami Modiano.

L’evento si è concluso con l’intervento di Mattarella che ha appunto detto le parole citate.