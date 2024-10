Un ventunenne è stato ferito in piazza Antonio De Curtis a Pozzuoli, indagini in corso.

Il ferimento del giovane

Ieri notte, un ventunenne è stato vittima di una sparatoria in piazza Antonio De Curtis, a Pozzuoli, in provincia di Napoli. Il giovane, che si trovava in compagnia di amici, è stato colpito alle gambe da proiettili sparati da un’auto in movimento. L’incidente è avvenuto intorno a mezzanotte e ha subito destato preoccupazione tra i presenti, che hanno allertato le autorità competenti.

Intervento dei soccorsi

Subito dopo l’accaduto, il giovane è stato trasportato all’ospedale “La Schiana”. Qui, i medici del pronto soccorso hanno riscontrato due ferite d’arma da fuoco. Fortunatamente, le condizioni di salute del ragazzo non destano preoccupazioni, e attualmente è sotto osservazione. La rapidità dei soccorsi ha sicuramente contribuito a evitare conseguenze più gravi.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine, in particolare gli investigatori della Polizia di Stato di Pozzuoli, hanno avviato un’indagine per chiarire la dinamica dell’incidente. Al momento, non sono stati effettuati arresti e si stanno raccogliendo testimonianze da parte di chi era presente in piazza al momento della sparatoria. Gli inquirenti stanno cercando di identificare i responsabili e di comprendere le motivazioni che hanno portato a questo gesto violento.