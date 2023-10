Ragazza di diciassette anni minaccia di suicidarsi lanciandosi da un ponte: salvata dall’attenzione di un automobilista e dall’intervento dei carabinieri.

Giovane minaccia il suicidio

Una giovane ragazza di diciassette anni è stata salvata grazie all’intervento tempestivo dei carabinieri, dopo che aveva minacciato di lanciarsi da un ponte sul fiume Reno, situato sulla statale 64 Porrettana, nei pressi del paese di Malalbergo, nel Bolognese. Il gesto estremo, che ha avuto come motivo una dolorosa delusione amorosa, è stato evitato grazie all’attenzione di un automobilista che ha segnalato l’incidente.

Tragedia sfiorata nei pressi di Malalbergo

L’evento si è verificato ieri pomeriggio, quando la giovane era sul punto di compiere l’atto disperato, intorno alle 17.30. Fortunatamente, l’intervento tempestivo dei carabinieri di Malalbergo ha scongiurato una tragedia imminente. L’automobilista che aveva assistito all’incidente ha prontamente chiamato le forze dell’ordine dopo aver visto la ragazza arrampicarsi e superare il parapetto del ponte.

Il cauto intervento dei carabinieri ha scongiurato il peggio

I militari si sono avvicinati con cautela alla giovane, riuscendo a stabilire un contatto verbale con lei. Quando la ragazza ha notato la loro presenza, ha confidato loro il suo proposito di mettere fine alla sua vita a causa di una dolorosa delusione amorosa. Fortunatamente, i carabinieri hanno saputo gestire la situazione in modo calmo ed empatico. Grazie a una conversazione dai toni rassicuranti e un approccio comprensivo, sono riusciti a tranquillizzare la giovane. Dopo aver instaurato un rapporto di fiducia con lei, sono riusciti a raggiungerla fisicamente e a farla risalire sul ponte. La minorenne è stata quindi soccorsa dai sanitari del 118, che hanno confermato che la sua salute era in buone condizioni. Tuttavia, è stata trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti e per fornirle il supporto emotivo necessario.