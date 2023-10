Muore precipitando da un palazzo: ipotesi suicidio per una 17enne

Una 17enne è morta cadendo da un palazzo questa mattina 4 ottobre a Milano. Probabile l’ipotesi di un gesto volontario. Il palazzo si trova di fronte a una scuola, ragion per cui, a ritrovare per primi il corpo, sono stati proprio degli alunni.

La tragedia

La tragedia ha avuto luogo in via Giovanni Antonio Amadeo alle 7.20 di mattina a Milano, dove la 17enne sarebbe precipitata da un palazzo davanti alla scuola. Il piazzale a quell’ora andava riempiendosi degli studenti in attesa di iniziare le lezioni. Sembra infatti che proprio un gruppo di studenti abbia trovato il corpo della ragazza e chiamato il 118.

I soccorsi e le indagini

Sul luogo dell’incidente sono subito giunti i soccorsi, ma per la giovane non c’è stato nulla da fare, a parte attestarne l’avvenuto decesso.

Al momento le indagini sono ancora in corso, ma l’ipotesi che circola è quella che si sia trattato di un gesto volontario. Un suicidio, insomma. Il risultato delle ferrea e ferma volontà di farla finita. Le ragioni, ad ogni modo, restano ancora un’incognita. Urge pazienza, pertanto, prima di giungere a conclusioni affrettate, sia in un senso che nell’altro.