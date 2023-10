Rimini, trovato in un condominio il cadavere di una donna: ipotesi femminicidio

La polizia indaga sul cadavere trovato nel condominio a Rimini; al momento non si esclude alcuna pista: ipotesi femminicidio

Il cadavere di una donna è stato trovato vicino agli ascensori nel piano interrato di un condominio a Rimini questa mattina alle 8.30. La Polizia di Stato conduce le indagini.

La macabra scoperta

Il corpo della vittima, una donna di 79 anni, sarebbe stato trovato proprio questa mattina, mercoledì 4 ottobre, immerso in una pozza di sangue. Il cadavere si trovava poco lontano dagli ascensori, vicino alla rampa che conduce ai garage condominiali.

Quello che sembra essere a tutti gli effetti un omicidio, è avvenuto in via del Ciclamino, a Rimini.

La probabile identità della vittima

Benché non ci siano ancora conferme ufficiali, l’ipotesi è che la vittima sia Piera Paganelli, 79enne residente nel condominio. La donna viveva sola da quando il marito si era trasferito in Germania. Il figlio di Paganelli è ora ricoverato in ospedale a seguito di un grave incidente.

Le indagini sono ancora in corso e non si esclude nessuna pista. Ma quella che è, per ora, l’ipotesi più probabile è che la donna sia l’ennesima vittima di un femminicidio.