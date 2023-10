Una lite tra due adolescenti è degenerata in accoltellamento. Un ragazzino è stato colpito alla nuca.

Una lite tra adolescenti è degenerata in accoltellamento a Siracusa. Un ragazzino di 11 anni è stato colpito da uno di 12 anni alla nuca. Il giovane si è salvato grazie ad un passante.

Siracusa, lite tra adolescenti degenera: dodicenne colpito alla nuca con un coltello

Nel comune di Portopalo di Capo Passero, a Siracusa, una lite tra adolescenti è finita in accoltellamento. Un undicenne e un dodicenne hanno litigato nell’area di contrada Cicogna, zona nota per essere pericolosa. L’undicenne è stato colpito alla nuca dal dodicenne con un coltellino e si è accasciato per terra sanguinando e attirando l’attenzione dei passanti. Uno di questi lo ha subito aiutato e ha chiamato i soccorsi. Le sue condizioni sono buone e i medici hanno messo qualche punto di sutura.

Siracusa, lite tra adolescenti degenera: non è il primo episodio

L’accoltellamento tra i due ragazzi si aggiunge ad una scia di episodi di violenza che stanno accadendo nelle zone periferiche di Siracusa. Qualche giorno fa c’è stata una lite tra automobilisti che è stata ripresa e condivisa sui social. Nel video si vedeva un uomo estrarre una pistola, che poi si è scoperto essere un giocattolo usato per spaventare e minacciare. Ci sono stati diversi altri episodi molto violenti nella zona, che è ormai considerata molto pericolosa.