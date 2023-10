Un uomo di 52 anni è stato fermato. Ha citofonato ai vicini di casa e ha accoltellato una ragazzina di 17 anni, che si trova in gravi condizioni. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Brindisi, citofona ai vicini e accoltella una 17enne: fermato un 52enne

Una ragazzina di 17 anni è stata accoltellata all’addome durante la notte tra sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre. Ora si trova ricoverata in ospedale in gravi condizioni. L’aggressione è avvenuta a San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi. Il presunto autore del gesto è un uomo di 52 anni, che è stato fermato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio.

Brindisi, accoltella una 17enne: la ricostruzione dell’aggressione

Secondo quanto emerso da una prima ricostruzione, l’uomo, che sarebbe affetto da problemi psichici, ha citofonato nel pieno della notte a casa dei suoi vicini, dove vive anche la ragazzina, e poi l’ha colpita. Le forze dell’ordine sono al lavoro e stanno ascoltando le testimonianze, per ricostruire l’episodio e accertare anche l’eventuale movente che ha scatenato l’aggressione.