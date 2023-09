Uno studente di 14 anni ha accoltellato cinque persone in una scuola in Spagna. Si tratta di due studenti e tre insegnanti.

Spagna, 14enne accoltella cinque persone in una scuola

Momenti di grande paura nell’istituto superiore dell’Andalusia, vicino a Cadice. Uno studente di 14 anni è stato arrestato per aver accoltellato tre insegnanti e due studenti in una scuola di Jerez de la Frontiera. L’aggressione è avvenuta nella scuola pubblica Elena Garcia Armada, nel quartiere di San Josè Obrero. Lo studente di 14 anni aveva con sé due coltelli e ha aggredito tre insegnanti e due studenti, che sono stati portati in ospedale con ferite varia gravità, come hanno riportato fonti della polizia. I motivi dell’aggressione non si conoscono.

Spagna, 14enne accoltella cinque persone: la dinamica

Secondo la testimonianza di una studentessa a El Pais, il 14enne è arrivato in classe alle 8.20, ha tirato fuori due coltelli e ha attaccato uno degli studenti alle spalle, urlandogli contro “ti uccido”. Il resto della classe ha iniziato a scappare per il panico, mentre la professoressa di biologia ha cercato di calmarlo, chiedendogli di fermarsi, prima di essere colpita ad un occhio. Il giovane si è poi recato in un’altra classe e ha tentato di aggredire altre persone, ferendo il professore presente.