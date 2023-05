Nelle ultime ore ha tenuto banco il gravissimo episodio di cronaca capitato in una scuola di Abbiategrasso, dove uno studente 16enne ha accoltellato la sua professoressa. Ma cosa rischia adesso il ragazzo? La legge italiana parla chiaro.

L’aggressione ai danni della professoressa

L’aggressione è avvenuta attorno alle 8:30 del mattino del 28 Maggio presso l’istituto Emilio Alessandrini, in via Luigi Einaudi ad Abbiategrasso. Ad avere la peggio è stata una professoressa che aveva semplicemente deciso di interrogare il giovane, prima di essere aggredita con un coltello e con una pistola (finta). La 51enne è finita all’ospedale di Legnano, fuori pericolo di vita.

Abbiategrasso, studente accoltella professoressa: quali sono gli scenari?

In primo luogo, va valutata l’età del ragazzo, che sappiamo corrispondere a 16 anni. Per la legge italiana l’imputabilità è sempre esclusa sotto i 14 anni, mentre è sempre presunta dai 18 in poi. Qui ci troviamo in una situazione di mezzo e per questo motivo, si decide di valutare caso per caso. Se fossero effettivamente diagnosticati disturbi mentali questi comporterebbero “non luogo a procedere“. Sicuramente, vista l’ipotesi di tentato omicidio aggravato, non è praticabile la pista dell’irrilevanza del fatto o del perdono giudiziale (il caso in cui il giudice presume che non verranno fatti altri reati). Percorribile, invece, la strada della messa alla prova, con sospensione del processo per 3 anni intanto che il ragazzo segue un progetto educativo di servizi sociali.