Una bestemmia dopo l’altra alla cena condominiale, un gesto che non è stato apprezzato da un uomo di 44 anni, presente al convivio, che in un primo momento ha chiesto all’autore di tali imprecazioni verso il Signore di finirla, in quanto era credente. Tuttavia, visto che non aveva ottenuto alcun risultato con le parole, il 44enne ha aggredito l’uomo, suo vicino di casa, accoltellandolo più volte con due coltelli. Dopo un tentativo di fuga durato diversi giorni, è stato infine arrestato.

Bestemmia alla cena condominiale: il contesto

Nel giugno scorso a Lentate sul Seveso, provincia di Monza e Brianza, si è verificata una violenta disputa durante una cena all’aperto tra vicini di casa. Un uomo di 44 anni era andato a trovare sua madre, che non vedeva da tempo, e aveva deciso di unirsi alla cena che si stava svolgendo nel cortile del condominio in cui viveva la madre.

Accoltellato un 60enne

Durante la cena, uno dei vicini, un uomo di 60 anni, aveva iniziato a bestemmiare, provocando la reazione del 44enne, che gli aveva chiesto ripetutamente di smettere. Questo ha scatenato una discussione accesa tra i due, che è poi degenerata in una violenta rissa in cui entrambi hanno impugnato dei coltelli, causando ferite e versamenti di sangue. Come informa FanPage, gli altri presenti hanno cercato di separarli, ma il 44enne è riuscito a liberarsi e ha ferito il 60enne con un coltello due volte prima di scappare.