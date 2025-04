Giovani dispersi in mare: ricerche in corso nel Golfo di Olbia

La scomparsa dei due giovani

Due giovani di Olbia, di 24 e 20 anni, sono stati dichiarati dispersi dopo essere usciti in mare per una battuta di pesca. La loro barca, un’imbarcazione in vetroresina con motore fuoribordo, non è rientrata a casa, suscitando l’allerta tra i familiari. La situazione è diventata critica quando, nella tarda serata di ieri, i familiari hanno contattato la Sala operativa della Guardia Costiera di Olbia, esprimendo preoccupazione per il mancato ritorno dei ragazzi.

Attivazione delle ricerche

Immediatamente dopo la segnalazione, la Capitaneria di Olbia ha attivato le operazioni di ricerca. Sono stati mobilitati tutti i mezzi navali disponibili, sia da Olbia che da Golfo Aranci. Inoltre, è stato richiesto l’intervento di un elicottero della Guardia Costiera, decollato dalla base Nucleo aeromobili di Decimomannu. Le ricerche si sono concentrate nell’area del Golfo di Olbia, Golfo Aranci e nell’Area Marina protetta, dove le condizioni del mare sono state monitorate costantemente.

Le speranze di ritrovamento

Fino a notte fonda, le operazioni di ricerca non hanno dato esito, ma nonostante ciò, le autorità non si sono arrese. Questa mattina, le ricerche sono riprese con rinnovato vigore, coinvolgendo anche volontari e pescatori locali, che hanno offerto il loro supporto. La comunità di Olbia è in apprensione e si stringe attorno alle famiglie dei due giovani, sperando in un esito positivo. Le autorità continuano a fare appello a chiunque possa avere informazioni utili per il ritrovamento dei ragazzi.