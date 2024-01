L’autopsia eseguita sul corpo della ristoratrice di Sant’Angelo Lodigiano ha dimostrato che la causa del decesso è stata l’annegamento. Il corpo della donna è stato trovato domenica 14 gennaio sulle rive del fiume Lambro.

Giovanna Pedretti, è caccia all’autore della recensione

Tra le questioni ancora da chiarire in merito alla morte di Giovanna Pedretti c’è quella riguardante la recensione che la 59enne aveva postato pochi giorni prima di morire. Si trattava del commento di un cliente che si era lamentato del locale in quanto si era trovato accanto ad una coppia gay e ad un disabile. Durante una prima dichiarazione ai Carabinieri, che stavano indagando sul responsabile del commento, che sarebbe potuto essere perseguito per odio razziale, Giovanna aveva ammesso che la data risaliva a diversi mesi prima la sua pubblicazione sui social.

La recensione è stata modificata?

La ristoratrice aveva raccontato che la recensione risaliva ad aprile 2023, ma di aver risposto solamente a gennaio 2024 dopo che aveva rivisto il cliente nel locale. Se in un primo momento la replica era stata elogiata, una volta messa in dubbio la veridicità del testo Giovanna è stata accusata addirittura di aver modificato la foto. Gli investigatori sono al lavoro per cercare di capire se il post è stato realmente scritto e, in tal caso, chi ne sia l’artefice. Per farlo stanno controllando le telecamere di sicurezza del ristorante, così come gli scontrini e le prenotazioni.

Nuove informazioni sulla morte

La Procura di Lodi ha aperto un fascicolo per istigazioni al suicidio, al momento contro ignoti. All’interno della macchina di Giovanna, una Panda, sono state trovate tracce di sangue. Una prima ipotesi ritiene che la donna si sia provocata da sola delle ferite, che però non le sono state fatali, come riscontrato dal Dipartimento di Medicina legale di Pavia. Ciò che rimane ancora da accertare è anche se al momento della morte fosse sola.