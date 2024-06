Considerato uno dei conduttori più amati dai bambini, Giovanni Muciaccia con il suo Art Attack è riuscito a tenere incollati allo schermo anche i genitori. Vediamo che fine ha fatto e cosa fa oggi.

Art Attack: che fine ha fatto Giovanni Muciaccia?

Sono lontani i tempi in cui Giovanni Muciaccia compariva quotidianamente sullo schermo al timone di Art Attack. In onda dal 1998 al 2005 e dal 2011 al 2012, prima su Disney Channel poi su Rai2, il programma ha avuto un successo strepitoso. In un certo senso, il presentatore ha anticipato quella che poi sarebbe diventata la moda dei social, ossia i tutorial. Una differenza c’è: Muciaccia aveva e ha le competenze del divulgatore, mentre quasi tutti gli influencer di oggi si limitano a improvvisare. Tralasciando ciò, che fine ha fatto Giovanni?

La nuova vita di Giovanni Muciaccia

Intervistato da Repubblica, Muciaccia ha parlato della sua nuova vita. Art Attack non è completamente sparito dalla sua esistenza, ma ne fa parte in modo diverso. Giovanni, infatti, porta in giro in tutta Italia i suoi spettacoli basati proprio sul programma che l’ha reso un personaggio pubblico. La sua missione? “Diffondere l’arte contemporanea” divertendosi. Inoltre, il divulgatore lavora anche sui social. Su TikTok, ad esempio, racconta in pillole piccoli aneddoti interessanti, come quello sulla “polvere di mummia che veniva usata dai pittori nei primi del Cinquecento”.

Giovanni Muciaccia: nessuna nostalgia dei tempi passati

Anche se Art Attack è rimasto nel suo cuore e gli spettacoli che porta in giro lo dimostrano, Giovanni Muciaccia non ha alcuna nostalgia del passato. Ha dichiarato:

“Mi aggiorno costantemente, il mio è un lavoro di ricerca. E adoro i social, trovo siano favolosi, i commenti potrebbero essere una forma d’arte relazionale. Io uso Instagram e Facebook ma il migliore per me è TikTok, qui ho un nuovo format video che si chiama Cose che non sapevo”.

Cosa fa nel tempo libero? Appena può, trascorre le sue giornate dipingendo e scolpendo.