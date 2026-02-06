Soffrire di giramenti di testa è abbastanza comune, difatti prima o poi tutti ne soffriranno almeno una volta nella vita ma se il disturbo è limitato ad una giornata nell’arco dell’anno non è affatto un problema, le cose si fanno più serie se il problema si ripete con costanza, pregiudicando anche le normali attività quotidiani.

Giramenti di testa, le cause più comuni

Le cause più comuni dei giramenti di testa sono legati alla stanchezza, allo stress eccessivo e una postura scorretta, oltre alla carenza di zuccheri, l’ansia, la debolezza o un colpo di calore.

Altra problematica che può portare a capogiri è la cervicale, in questo caso è bene fare una serie di esami così da capirne la reale entità e quindi di agire di conseguenza prima che sia troppo tardi.

Tra i colpevoli anche lo stile di vita, se si lavora troppo al computer, si assume alcool con frequenza o si assume troppo caffè si possono presentare episodi di emicrania, in questo caso è bene ricordare cosa è accaduto la notte precedente.

Come curare i giramenti di testa

Per curare i giramenti di testa si può ricorrere all’utilizzo di antibiotici prescritti dal medico contro l’emicrania, in questo caso a seguito della visita medica è il medico stesso a capire l’entità ed a muoversi di conseguenza.

Quando la situazione è complicata è bene svolgere diversi esami medici, tra cui una TAC volta a rivelare la condizione in maniera più approfondita così da trovare la causa.

Se invece gli episodi non sono molto frequenti ci si può affidare ai rimedi naturali, tra questi troviamo la vite rossa, l’estratto di Ginko Biloba e lo zenzero. Anche la camomilla può essere utile per alleviare la problematica, come consigilato dal sito FidelityHouse.eu.