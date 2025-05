L’evento ciclistico – la cui prima edizione risale al 2019 – è organizzato da RCS Sport in collaborazione con Enel, ed è inserito nel calendario delle gare della Federazione Ciclistica. Sostanzialmente è il Giro d’Italia in bici da corsa a pedalata assistita ma con una formula speciale: squadre miste composte da appassionati, ex professionisti, influencer e personalità del mondo dello sport e della cultura, che pedalano grazie alla tecnologia dell’elettrico. Lo scopo è presto detto: far vivere a tutti gli amanti della bicicletta l’esperienza della Corsa Rosa; dimostrare che un altro modo di muoversi è possibile: pulito, accessibile, divertente. Le e-bike, infatti, consentono di affrontare le salite più impegnative solitamente riservate ai campioni, senza il bisogno di essere atleti professionisti. Il Giro-E ENEL dunque si svolge solo ed esclusivamente con biciclette da corsa a pedalata assistita (e-road bike), omologate e con motori da 250W per una velocità massima limitata a 25 km/h, fornite dal proprio Team di appartenenza. Il Giro-E ENEL è anche una piattaforma concreta per raccontare il valore delle energie rinnovabili, della mobilità elettrica e delle tecnologie intelligenti applicate alla vita di tutti i giorni.

Partenza il 13 maggio 2025, 18 tappe per una media di 60 km ciascuna

Non è dunque solo il Giro d’Italia dei professionisti a infiammare le strade del paese. A precederlo, spesso con lo stesso entusiasmo è il Giro-E ENEL la versione a pedalata assistita.

L’edizione 2025 che partirà il 13 maggio è articolata in 18 tappe, che vanno da un minimo di 27 km a un massimo di 95. Si disputano anche le tappe a cronometro, che nel Giro-E ENEL divengono prove di regolarità. Ogni frazione viene percorsa a gruppo compatto, eccetto per alcuni tratti, dove tutti i partecipanti affrontano prove di regolarità e prove speciali con il proprio Team. Nelle fasi finali di ogni tappa, invece, i capitani dei Team sono impegnati nella prova sprint “esibizione” prima del traguardo. L’arrivo della tappa avviene prima del traguardo del Giro d’Italia, ma sotto allo stesso Arco e la premiazione è sullo stesso podio dei professionisti. In ogni località di arrivo viene allestita una VIP hospitality, area esclusiva e riservata, posizionata in una location unica nei pressi dell’arco di arrivo del Giro d’Italia: qui, tutti i partecipanti trovano ristoro e hanno la possibilità di assistere all’arrivo dei ciclisti professionisti della Corsa Rosa.

Tra gli obiettivi del Giro-E ENEL la sensibilizzazione del pubblico alla mobilità sostenibile e a tutte le tematiche legate alla sostenibilità ambientale, anche grazie al nuovo “Green Fun Village” che seguirà il Giro-E ENEL in tutte le città di partenza.