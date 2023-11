In diverse città si sta lavorando per organizzare manifestazioni per Giulia Cecchettin. A Padova, “Non una di meno ha organizzato” una manifestazione già nella serata di sabato 18 novembre mentre a Treviso, nella mattina di domenica 19 novembre, avrà luogo un flashmob. A Vigonovo, il sindaco Luca Martello ha proclamato lutto cittadino.

L’associazione “Non una di meno” sta organizzando varie manifestazioni che interesseranno diverse città. A Padova l’appuntamento è per le 19.30 di sabato 18 novembre davanti alla palestra Chinatown per quella che l’associazione ha definito una passeggiata arrabbiata. A La Spezia è stato dato invece appuntamento per il 24 novembre. La Ulss 2 Marca Trevigiana ha fatto sapere che a Treviso, Conegliano e Castelfranco Veneto è stato organizzato un flashmob che avrà luogo alle 11 di domenica 19 novembre.

Non ultimo i comuni di Vigonovo e Saonara, in provincia di Venezia hanno organizzato per la serata di domenica 19 novembre una fiaccolata in memoria di Giulia. Il sindaco di Vigonovo, Luca Martello di concerto con il primo cittadino di Saonara, Michela Lazzaro, ha dichiarato nel comunicato: «Le nostre comunità si riuniranno per essere vicine alla famiglia di Giulia. In questo momento non ci sono altre parole da aggiungere».Il percorso partirà dal parco Norma Cossetto, per poi proseguire lungo le vie del centro di Vigonovo.