Indiscrezione di Chi l’ha visto? sul femminicidio di Giulia Cecchettin. La conduttrice del programma Federica Sciarellie il suo team di giornalisti ha sollevato un atroce interrogativo: la 22enne ammazzata a coltellata dall’ex fidanzato Filippo Turetta poteva essere salvata?

Giulia Cecchettin, l’indiscrezione di Chi l’ha visto?: “Poteva essere salvata”

Il quesito posto dal programma targato Rai nasce da una banale considerazione. “Quando è stata messa in relazione la telefonata del bravo cittadino che alle 23:18 ha detto ai carabinieri che una ragazza era stata aggredita e portata via con la forza in macchina?”, ha osservato la Sciarelli. La conduttrice ha anche domandato: “Quando è stata messa in relazione con la scomparsa dei due giovani?”.

Il volto di Chi l’ha visto?, poi, ha reso noto che i carabinieri di Vigonovo sono intervenuti sulla questione e hanno risposto agli interrogativi posti con una “nota importante ed esaustiva”. Di conseguenza, per il programma è arrivato il momento di fare il punto della situazione sul femminicidio di Giulia Cecchettin.

I dubbi

In primo luogo, è stato sottolineato il mancato intervento dei carabinieri nel parcheggio in cui Turetta ha ammazzato l’ex fidanzata. “Nel comunicato viene scritto che in contemporanea con la telefonata del testimone in centrale arrivano altre due richieste di intervento, una per una rissa in un bar e una per un litigio in seguito a un incidente”, viene riferito nel servizio di Chi l’ha visto?. “Dunque, in totale arrivano tre telefonate e si interviene per la rissa e per il litigio ma non per l’aggressione a Giulia che dura dalle 23:18, ora della telefonata del testimone, alle 23:50 ora in cui la Punto di Turetta transita attraverso il Varco Nord in uscita dal centro abitato”.

Ed è a questo punto che il programma ha formulato la terribile domanda. “In quei 32 minuti Giulia poteva essere salvata?”, si chiede la Sciarelli, senza ottenere nessuna risposta esaustiva.

Giulia Cecchettin, l’indiscrezione di Chi l’ha visto?: la denuncia di papà Gino

Il programma si è soffermato anche sulla denuncia sporta dal padre della vittima, Gino Cecchettin, verbalizzata alle 13:30 di domenica 12 novembre, a distanza di poche ore dalla scomparsa di Giulia. La denuncia è stata registrata come “allontanamento volontario”. Chi l’ha visto? si è interrogato anche sulla scelta di liquidare la segnalazione come un allontanamento volontario soprattutto dopo che il papà della 22enne aveva segnalato ai militari anche la scomparsa di Turetta e dell’eccessiva gelosia che il ragazzo mostrava verso la figlia.

Stando a quanto sottolineato dal format, inoltre, i carabinieri non avrebbero messo in relazione la segnalazione telefonica ricevuta la sera di sabato 11 novembre con la denuncia di Gino Cecchettin. I militari hanno reso noto che il “collegamento tra i due fatti è avvenuto dopo che il padre della giovane, ha pubblicato un post social per chiedere aiuto nelle ricerche, venendo così successivamente contattato da un cittadino di Vigonovo”. Solo allora, secondo quanto sostenuto dalle forze dell’ordine, il papà di Giulia “comunica la circostanza ai carabinieri che risalgono alla chiamata”.