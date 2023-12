Non si da pace la famiglia di Giulia Cecchettin per la perdita di una ragazza brillante che stava per discutere la tesi, strappata alla vita da Filippo, il suo ex fidanzato che non accettava la fine della relazione.

Il dolore della nonna di Giulia Cecchettin

L’Italia si sta stringendo al dolore della famiglia Cecchettin per la morte atroce di Giulia. La famiglia non ha più lacrime per piangerla, ora c’è la rabbia e la voglia di giustizia.

Fra tutte le grida di dolore c’è quella di nonna Carla, la 75enne che proprio in questi giorni ha pubblicato un libro dedicato a Monica Camerotto, mamma di Giulia scomparsa un anno fa per una grave malattia.

La nonna di Giulia ha voluto parlare anche dello strazio che sta vivendo e lo ha fatto in un’intervista.

L’intervista della nonna di Giulia Cecchettin

Parlando della perdita della nipote, Carla ha dichiarato: “Giulia è ormai la figlia di tutti. La sua storia è arrivata al cuore degli italiani ed è giusto così. Il mio prossimo libro lo dedicherò a lei, tuttavia si tratta di storie diverse. La nostra bambina non meritava questa fine crudele, mi manca moltissimo, era meravigliosa”.

Come ha ricordato visibilmente emozionata la donna, Giulia Cecchettin aveva sempre il sorriso sulle labbra. Era una ragazza serena che amava disegnare. Orgogliosa confessa: “Forse ha preso da me questa vena artistica, dipingere infatti è anche una delle mie passioni. Mi mostrava spesso i suoi disegni e mi parlava di questo corso che stava frequentando. Era felice di laurearsi. Diceva che il disegno le dava libertà”.

In merito a Filippo poi, nonna Carla dice: “Non so cosa provo, sono arrabbiata ma odiare non è utile a nessuno, L’odio ci logora dentro”.