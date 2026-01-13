Giulia Salemi e Nilufar Addati: Gossip e Relazioni nel Loro Nuovo Podcast!

Nilufar Addati condivide le sue opinioni sui VIP in un episodio del podcast condotto da Giulia Salemi, offrendo un'analisi approfondita e coinvolgente del mondo delle celebrità. Scopri le sue intuizioni uniche e le storie dietro le quinte, in un dialogo ricco di spunti interessanti e curiosità sul panorama VIP contemporaneo. Non perdere l'occasione di ascoltare questa conversazione affascinante!

Il mondo del gossip e delle relazioni si intreccia nel recente episodio del podcast Non lo faccio x moda, condotto da Giulia Salemi. Dopo un’interessante puntata con Ed Westwick, la showgirl ha ospitato Nilufar Addati, ex tronista di Uomini e Donne, per un dialogo ricco di opinioni e valutazioni su diversi personaggi noti.

Il gioco dei VIP e le prime impressioni

Durante la chiacchierata, Giulia ha proposto a Nilufar un gioco audace: valutare alcuni VIP che potrebbero essere potenziali corteggiatori. Mostrando loro delle fotografie, ha chiesto alla sua ospite di commentare e esprimere le sue preferenze, utilizzando frasi come “Maria lo tengo” o “Maria fallo uscire”. Questa dinamica ha permesso a Nilufar di esprimere le sue impressioni su personaggi noti nel mondo dello spettacolo.

Le valutazioni di Nilufar

Nilufar non ha risparmiato critiche ai primi tre VIP presentati. Il primo, pur avendo un aspetto gradevole, è stato bocciato per il suo atteggiamento egocentrico. Il secondo, descritto come antipatico, ha ricevuto un netto rifiuto, mentre il terzo, un amico di Nilufar, è stato considerato non adatto a lei. “Non mi piace il carattere, non lo trovo simpatico,” ha affermato, sottolineando che, sebbene avessero un buon rapporto, non lo considera il suo tipo.

La rivelazione su Jannik Sinner

La conversazione ha preso una piega interessante con la presentazione della quarta foto, che ha rivelato l’identità di Jannik Sinner, il giovane tennista di successo. Nilufar ha commentato il suo fascino dovuto alla fama, ma non ha esitato a esprimere la sua opinione negativa sull’aspetto fisico, dichiarando: “Esteticamente è brutto per me. Ha il suo fascino per la fama e il successo.” Giulia, divertita, ha confermato l’importanza di Sinner nel rendere popolare il suo sport.

Il malessere del VIP

Proseguendo nel gioco, Nilufar ha menzionato un malessere legato a Sinner, suggerendo che, nonostante il suo successo, ci sono aspetti estetici che non la convincono. “Non sta invecchiando bene secondo me,” ha aggiunto, evidenziando che, pur essendo intelligente, le voci negative su di lui l’hanno influenzata. Giulia ha concordato, affermando che la sua carriera sembra pesare sulle sue scelte.

Il podcast ha preso una piega più piccante quando Nilufar ha iniziato a parlare di altri VIP, descrivendo uno di loro come un cantante che avrebbe tradito la compagna. Giulia ha riso e ha confermato che anche lei aveva sentito delle voci su di lui. “Bellissimo ragazzo, ma su di lui mi hanno detto tantissime cose brutte,” ha dichiarato Nilufar, preoccupata di essere associata a gossip negativi.

Gossip nel mondo della musica

Il dialogo si è concluso con un’analisi su un attore del mondo musicale, descritto come “egoriferito” e accusato di non avere una buona igiene personale. Entrambe le donne hanno riso su questa situazione, con Giulia che ha sottolineato come il personaggio in questione sia molto popolare nonostante le critiche. La conversazione ha messo in luce la complessità del mondo dello spettacolo, dove l’immagine e la personalità spesso si intrecciano creando dinamiche interessanti.