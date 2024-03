Giulia Salemi "grassa e tozza": l'influencer non incassa in silenzio gli insulti dell'hater.

Giulia Salemi “grassa e tozza”: la replica all’hater

Un hater ha definito Giulia Salemi “grassa e tozza“. L’influencer italo-persiana non ha incassato in silenzio e ha condiviso con i fan l’ennesimo messaggio di insulti che ha ricevuto. Non solo, ne ha approfittato per fare una lezione sulla violenza social.

Giulia Salemi: il messaggio dell’hater

L’hater in questione ha scritto il seguente messaggio a Giulia Salemi:

“Ultimamente sei parecchio ingrassata, gonfia, tanto che sembri pure molto più bassa e tozza perché le gambe gonfie, molto più in carne ti accorciano tanto la figura. Ricordo al Grande Fratello il fisico asciutto, slanciato e le gambe super snelle che avevi, sembravi un’altra rispetto ad ora. Non capisco cosa ti è successo. Esteticamente parecchio peggiorata, i capelli li stai perdendo tutti, ma poi la loro qualità è proprio pessima, aridi, spenti, rovinatissimi, il viso stranissimo, il contorno occhi pieno di rughe di espressione e borse, il naso che sembra esserti cresciuto a dismisura. Non so, sei proprio cambiata in peggio, eri bellissima prima… boh”.

La replica di Giulia Salemi all’hater

Un messaggio allucinante, scritto da una persona frustrata, che non ha una vita, altrimenti non si spiega. Giulia Salemi ha replicato: